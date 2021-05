OL : Juninho a pris une grande décision pour cet indésirable

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après une année à l'Olympique Lyonnais, Joachim Andersen a été prêté à Fulham cette saison. Chez les Cottagers, l'international danois s'épanouit et montre ses qualités, visiblement plus adaptées à la Premier League. Si le club londonien n'a malheureusement pas réussi à se maintenir en première division, le défenseur central a marqué des points et se retrouve désormais sollicité par plusieurs formations outre-manche.

Alors que Joachim Andersen ne voudrait plus jouer sous le maillot des Gones, la direction lyonnaise aurait pris la décision de laisser partir son protégé. Selon les informations du London Evening Standart, l'état-major rhodanien aurait même fixé le prix du Danois à 23 millions d'euros. Les formations intéressées ont désormais connaissance des exigences de l'OL. Pour rappel, le défenseur central avait été recruté contre un chèque de 30 millions d'euros.