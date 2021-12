OL : Juninho justifie son départ dès cet hiver

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le coup de tonnerre est bien confirmé. Juninho va bien quitter son poste de directeur sportif, mais pas en fin de saison, dans les prochains jours ! Le Brésilien, qui avait surpris son monde le 17 novembre lors d'une interview à RMC en affirmant qu'il ne comptait pas prolonger son contrat chez les Gones, va laisser sa place avant le début du mercato.

Ce soir à l'AFP, il a déclaré : « C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter ». Déconcertant, Juninho va donc quitter son poste alors que son équipe connaît une première partie de saison des plus contrastées, entre un excellent parcours en Europa League et de grosses difficultés en Ligue 1. Etrange…

Juninho justifie son futur départ de l'OL https://t.co/gXuY9ySZzs — Foot Mercato (@footmercato) December 8, 2021