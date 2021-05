OL : Juninho met un point final à la polémique en détruisant Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Juninho aura mis vingt-quatre heures avant de répondre à Rudi Garcia mais ça valait le coup d'attendre ! Contrairement à l'époque où il illuminait le jeu de l'OL, le Brésilien a mis un tacle à la gorge de l'ancien entraîneur sur la chaîne des Gones. Attention, c'est sanglant !

"Je suis surpris. Je n'imaginais pas qu'il allait faire quelque chose comme ça. Cela fait partie de son caractère. Je ne m'attendais pas à ça. Ca donnait l'impression d'avoir été préparé avant. Il a parlé de choses personnelles. Je savais qu'il allait faire quelque chose, ca fait partie de son caractère. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi, je connaissais son caractère. On est trahi par ses vrais amis. Ce n'était pas quelqu'un dont j'étais proche et humainement, je ne l'appréciais pas beaucoup."

"Il veut toujours montrer qu'il est beau, qu'il est costaud"

"Tout le problème que j'ai eu avec Rudi c'était qu'il avait des différences de traitement, il était fort avec les plus faibles, et faibles avec les plus forts (...) Concernant les Brésiliens, ça a commencé avec Jean Lucas. C'est le premier joueur que j'ai fait venir à l'OL. On a payé 8 millions d'euros à l'époque. Je pense que c'était un joueur pour nous, d'autres clubs le voulaient. Après le départ de Sylvinho, Rudi arrive et dit que tactiquement il avait des manques, qu'il devait progresser. Cela m'a gêné un peu car il a toujours été performant à l'entraînement. Le temps a passé et Rudi a insisté pour qu'on prête Jean Lucas. Moi, j'ai insisté pour le contraire."

"C'est vrai que je ne l'ai pas laissé choisir les joueurs au mercato, mais c'est mon boulot. Et ça je pense qu'il avait pas l'habitude de ça. Moi, je laisse la corde tirer et à un moment j'explose. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand je posais une question, il me disait : "Je ne sais pas, je sais rien." Les gens me disent que j'ai pas l'expérience, mais les gens qui me le disent n'ont pas été directeur sportif non plus. Mais je pense que la relation humaine est au cœur de tout."

"Rudi, il a un manque total de confiance en lui et, du coup, il veut toujours montrer qu'il est beau, qu'il est costaud, s'il peut parler et se voir dans la télé, il est content. Il est vraiment froid, humainement, il a pas de sentiments pour les gens autour et si tu n'en as pas, tu as du mal à comprendre. Si les gens ne sont pas heureux, ne sont pas dans le projet, ça ne va pas marcher. Et moi, je sentais que ma façon d'être avec les autres gênait Rudi, parce qu'il est froid humainement."