OL : Juninho ou Bosz, Aulas sait quel fusible sautera en cas de mauvaise saison

Grosse surprise à la lecture de L'Equipe du jour : dans la double page de présentation de l'OL, Jean-Michel Aulas fait clairement comprendre que Juninho pourrait payer une troisième saison sans qualification pour la Champions League ! « On peut être le héros d’un club et perdre du crédit au bout d’un moment. Ce sera une année importante car en deux ans, il a eu les moyens, on a dépensé autour de 160 M€ lors des deux derniers mercatos (quatre, en fait). Juni fait du très bon boulot et aujourd’hui, nous avons des joueurs dans toutes les lignes. »

Peter Bosz pourrait donc être exonéré d'un éventuel échec, au contraire de son directeur sportif. Début juillet, Aulas avait préparé le terrain en déclarant à propos de Juninho : « Son bilan est positif même si ça n'a pas collé avec Sylvinho et qu'il y a eu cette sortie de route avec Garcia qui ont donné raison à ceux qui n'en voulaient pas ». En gros, les deux premières fois, c'était la faute de l'entraîneur. Mais la troisième, ce sera celle de Juninho !

