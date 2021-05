OL : Juninho peut écarter deux pistes étrangères pour l'après-Garcia

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Rudi Garcia en fin de contrat et en partance, l'OL va se mettre en quête d'un nouvel entraîneur sitôt la saison terminée. Si certaines pistes circulent en France (Galtier, Vieira), le directeur sportif Juninho regarde aussi des CV à l'étranger. Les noms de Marcelo Gallardo (River Plate) et Paulo Fonseca (AS Rome) circulent notamment.

De Zerbi (Sassuolo) et Favre, c'est non !

Roberto De Zerbi (Sassuolo) va filer en Ukraine. Credit Photo - Icon Sport

En revanche, Lyon va devoir oublier la venue de l'un des techniciens en vogue du moment Roberto De Zerbi (Sassuolo), également cité dans les pistes potentielles de l'après-Garcia. En effet, selon Sky Sport, le technicien italien va rejoindre le Shakhtar Donetsk (D1 ukrainienne), qui lui propose un contrat en or de trois ans.

Apprécié de longue date par Jean-Michel Aulas et également évoqué du côté du LOSC, Lucien Favre (63 ans) ne devrait cette fois-ci pas figurer dans la liste finale. Selon Le 10 Sport, l'OL n'a même pas tenté d'approches cette fois-ci et le technicien helvète, passé sur le banc de l'OGC Nice il y a quelques années, ne priorise pas un retour en France dans l'immédiat.