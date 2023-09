OL : Juninho valide l'arrivée de Grosso avec un premier chantier à l'horizon

Fabio Grosso sur le banc de l’OL, c'est imminent ! « C’est parti ! Accord en place ce soir, en attente maintenant de préparer les documents, les détails formels et de le faire signer », a affirmé Fabrizio Romano dans la nuit de mercredi à jeudi sur Twitter. Une arrivée que nous sommes en mesure de vous confirmer et qui fera au moins un heureux : Juninho. « Il était toujours attentif à l’ambiance qui régnait dans notre groupe, se rappelle dans L’Équipe son ex-coéquipier entre 2007 et 2009. Il avait une mentalité de vainqueur et une réflexion très intelligente sur le jeu. On sentait déjà que plus tard il se lancerait dans le coaching. J’espère qu’il arrivera à ramener de la rigueur dans le vestiaire à Lyon, c’est le plus important. »

Le Brésilien, au-delà de son respect de l’Italien, pense que son passé lyonnais sera un atout avec les supporters locaux. « Fabio va devoir réussir à mettre en place des choses simples et pousser tout le monde à travailler, en changeant la mentalité des joueurs, poursuit-il. Il aura besoin de patience. Ensuite, il pourra faire jouer l’équipe comme il aime, et je pense qu’il aura les supporters avec lui. »

Fabio Grosso to Olympique Lyon as new head coach, here we go! Agreement in place tonight, now waiting to prepare documents, formal details and get it signed 🔵🔴🇮🇹 #OL



John Textor wanted Grosso as surprise candidate — 1st call by @hugoguillemet, now almost done. pic.twitter.com/m6k7uuOEc2