OL : Kombouaré proposé, le vestiaire a déjà tranché pour le successeur de Grosso

Fabio Grosso et son staff ont été mis à pied par l’OL ce matin. Comme l’indique L’Équipe, Pierre Sage assurera l’intérim pour la séance du jour, le match à Lens de samedi, et probablement le déplacement à Marseille mercredi prochain. Selon RMC Sport, trois entraîneurs sont envisagés pour la suite des opérations : Bruno Genesio, Igor Tudor et Jorge Sampaoli.

D’après Foot Mercato, qui ajoute le nom d’Antoine Kombouaré, le vestiaire de l’OL a un favori : Genesio, libre depuis son départ du Stade Rennais il y a onze jours. « Le vestiaire lyonnais pousse pour que ce soit lui qui reprenne l’équipe, assure FM. Genesio connaît plusieurs joueurs avec lesquels il a gardé de bons contacts à l’image de Tolisso et Lacazette. Revenir au sein de l’OL n’est d’ailleurs pas pour déplaire à Genesio. Si le coach français a les faveurs de plusieurs joueurs, c’est David Friio qui décidera. »

« Textor et Friio planchent sur les différentes possibilités »

Le journaliste d’Olympique et Lyonnais Razik Brikh a nuancé la tendance Genesio sur X : « Oui, des joueurs du vestiaire poussent pour Genesio mais ce n'est pas aux joueurs de décider. Plusieurs candidats, Textor et Friio planchent sur les différentes possibilités. »

