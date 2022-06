OL : l'Américain Textor confirme son intérêt pour la France et dévoile les lignes de son projet !

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Ce n'est pas un secret : Pathé et les chinois d'IDG Capital ont décidé d'abandonner l'OL dans les prochaines semaines. Les deux co-actionnaires de Jean-Michel Aulas discutent notamment avec plusieurs acheteurs en provenance des Etats-Unis et l'un d'entre eux, John Textor, s'impose aujourd'hui comme le favori.

Textor est bien en discussions pour l'OL ...

Dans un entretien au podcast Off The Pitch, le patron du club de Botafogo (90% des parts) a confirmé vouloir étendre son réseau en Europe où il est déjà présent du côté de Molenbeek et de Crystal Palace : « En achetant un club en Belgique, au Brésil, au Portugal, potentiellement un en France, nous avons la capacité d'avoir ce joueur et de le faire entrer dans le système ».

… Mais il est surtout présent pour faire du business entre ses clubs ?

S'il ne nomme pas clairement le FC Porto et l'OL, qui sont les deux clubs visés par Textor aujourd'hui, l'Américain a une vision très business du projet : « Le football, en général, c'est un type qui achète une équipe comme un trophée et qui l'achète uniquement pour gagner des championnats. Alors qu'il doit s'agir d'un modèle de croissance qui ne se limite pas à la chasse aux trophées année après année ». Pas sûr que les supporters rhodaniens acceptent de voir leur club transformé en plate-forme d'échanges.

