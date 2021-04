OL : l'AS Monaco, la Coupe de France, les blessés, Rudi Garcia avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à Nantes

Présent ce mardi en conférence de presse aux côtés de Maxence Caqueret à la veille du quart de finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, Rudi Garcia a fait le point sur les forces en présence." Tino Kadewere et Djamel Benlamri seront absents. On va tenir au chaud Jason Denayer aujourd'hui, mais ça devrait aller pour demain. C'est bien que Houssem Aouar ait pu entrer en jeu à Nantes."

L'entraîneur des Gones s'est ensuite exprimé sur son futur adversaire et sur l'importance de la Coupe de France. "Ce match face à Monaco est important. C'est un quart de finale. On peut aller au bout. Deux grosses équipes vont s'affronter. On veut sortir vainqueur au bout de la rencontre. C'est une très bonne équipe qui marque beaucoup de buts. Mais on peut battre tout le monde. On avait gagné face à eux en Ligue1 mais ce sera un autre match, avec possiblement des joueurs différents. (...) La Coupe de France est particulière. C'est forcément mieux avec les supporters. On sait qu'ils sont là derrière nous. Il nous reste beaucoup de matchs. Je ne vais pas les disputer avec onze joueurs. Il faut tout un groupe."

