OL : le retour de Slimani au Sporting Portugal tourne au cauchemar

Islam Slimani a quitté l’OL par la petite porte lors du dernier jour du mercato hivernal 2022. Le buteur algérien était devenu indésirable au sein du club lyonnais et est parti trouver du temps de jeu à Lisbonne au Sporting Portugal. Si ses débuts ont été une franche réussite, le rêve a vite basculer.

Après être allé au clash avec son coach sur les réseaux sociaux, le buteur s’est attiré les foudres de ce dernier et de la direction du club lisboète. Le club ne compte désormais plus sur lui et il quittera le club cet été comme l’a confirmé l’entraîneur Ruben Amorim : « Le dossier Slimani est un sujet complètement clos pour moi. Je vais suivre ma route. Slimani ne fera pas partie de mes plans pour la saison prochaine. Cela sera discuté avec lui et la direction. »

Plusieurs pays du golf aimeraient bien attirer l’international algérien cet été.

🚨 Frederico Varandas a discuté avec Islam Slimani et les deux hommes ont convenu que l’algérien quitterait le club cet été !

[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/pXkxD1LrZp — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) May 6, 2022

Pour résumer Parti de l’OL lors du mercato hivernal 2022, Islam Slimani avait réussi son retour au Sporting Portugal. Cependant, ce retour a viré au cauchemar. Après un clash avec son entraîneur, l'algérien va quitter le club cet été.

Adam Duarte

Rédacteur