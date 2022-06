OL : l’identité du futur actionnaire minoritaire est connue !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’OL a réalisé une saison décevante en championnat. Les Gones ne sont pas parvenus à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Pour être de nouveau compétitif, les dirigeants vont, dans les prochaines semaines, faire entrer un nouvel actionnaire minoritaire au sein du club.

Selon les informations de "Off the pitch", John Textor serait bien le futur actionnaire minoritaire de l’OL. Le chef d'entreprise américain est déjà impliqué dans plusieurs clubs de football comme Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek. Son objectif serait de mettre en place des passerelles entre ces clubs et de faire jouer ses joueurs dans le club/pays qui correspond le mieux à leur potentiel du moment, et ainsi les rentabiliser au mieux.

Selon des sources de "Off the pitch", John Textor serait bien le futur actionnaire minoritaire de l' OL (et du FC Porto, en plus de ses participations dans Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek.)https://t.co/jNCE1uxNQi — OL+ (@OL__Plus) June 4, 2022

Pour résumer Après une saison décevante, l’OL va voir un nouvel actionnaire minoritaire rentrer au sein du club. John Textor serait bien le futur actionnaire minoritaire de l’OL. Son objectif serait de mettre en place des passerelles entre les clubs qu'il possède.

Adam Duarte

Rédacteur