OL : l'influenceur tant décrié sort du silence

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

L'information avait été donnée par le site Olympique et Lyonnais. Pas plus tard que mercredi, précisant que Jean-Michel Aulas, alors à la tête de l'OL, avait rémunéré un influenceur pour effectuer diverses missions sur les réseaux sociaux.

Main dans la main

L'intéressé, David Barbet, a préféré ce jeudi briser le silence et a publié un long message sur les réseaux sociaux. Confirmant l'information. "J'ai été mandaté pour mener une mission destinée à contribuer à l’amélioration des médias ainsi que de la veille réseaux sociaux afin de faire remonter les demandes des supporters".

Et ce dans un seul seul but : "permettre au club d'offrir des contenus plus accessibles aux supporters via ses médias OL et d'aider à renouer le lien entre le club et ses supporters afin que les deux parties puissent avancer ensemble, main dans la main"

Podcast Men's Up Life