OL – L'oeil de Denis Balbir : « Très surprenant qu'aucun autre club ne tente un coup à la Tetê »

« Face à Angers, l'OL a eu du mal mais s'est imposé (3-2). Une victoire aux forceps, à cause (en grande partie) des carences défensives lyonnaises, qui permet de lancer une semaine européenne importante. La belle histoire, c'est bien évidemment ce premier but de Tetê, moins d'une semaine après la signature de son prêt en provenance du Shakthar Donetsk. Au niveau du temps adaptation, difficile de faire plus court. On pouvait craindre que Lyon récupère un joueur perturbé par tout ce qu'il venait de vivre avec les évènements en Ukraine. Il arrive, il sort du banc et marque dès son deuxième ballon deux minutes après son entrée en jeu. Cela dénote d'une certaine force de caractère en plus d'une force technique évident.

« Ce Tetê peut amener de la fraîcheur à cette équipe lyonnaise »

Je pense que Lyon a fait un bon coup. Bravo à la cellule de recrutement de l'OL d'avoir su trouver ce joueur. Cela montre qu'il y a de vraies bonnes affaires à faire de ce Mercato parallèle découlant de la triste situation à l'international. Même si je ne connaissais pas trop Tetê avant son arrivée à Lyon, on sent que c'est un bon joueur, un bon potentiel. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il donne l'impression d'être au club depuis des années mais il s'est bien fondu dans le moule. Et quand on fait de tels débuts, cela ne peut qu'être positif pour prendre la confiance.

Ce Tetê peut amener de la fraîcheur à cette équipe lyonnaise même s'il ne faut pas trop se leurrer ou avoir de folles espérances. Aujourd'hui, l'OL n'a plus que l'Europa League comme objectif et ce sera très difficile. Malgré la victoire contre Angers, l'Europe par le biais du championnat me parait compliqué. L'OM, Rennes, Nice et Strasbourg sont quand même assez loin. Pour moi, l'arrivée de Tetê doit aussi servir à préparer le futur. Est-ce qu'il est possible qu'il fasse déjà parti d'un nouveau projet ?

« Assez surpris de voir que les autres stars du Shakhtar et du Dynamo sont encore à quai »

Ce qu'on constate c'est qu'à quatre jours de la fin du Mercato spécial Russie – Ukraine, l'OL est le premier club d'envergure à aller chercher un joueur à la relance dans les grands clubs de l'Est. Je suis assez surpris de voir que les autres stars du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev sont encore à quai. On parle de joueurs de talent, qui ont besoin de jouer, de trouver un échapatoire... Des joueurs qui évoluent dans des clubs de renom, habitués à l'Europe. Quand on croise les clubs ukrainiens en Ligue des Champions, on est les premiers à envier leurs talents. Quand ils sont disponibles et qu'on peut les avoir libres, personne ne bouge. Est-ce un problème de salaire ? Est-ce un problème lié aux finances des clubs de L1 ? Est-ce que certaines de ces stars préfèrent patienter pour trouver un plus gros club ? En tout cas, le constat est le suivant : à part Lyon, on ne voit pas de gros clubs essayer les attirer... C'est très surprenant. »

