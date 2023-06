OL : la 6e place finalement européenne ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

La dernière journée de Ligue 1 offre du suspense pour le maintien (entre Nantes et Auxerre) et pour la course aux places en Europa League (4e) et Europa League Conférence (5e). Pour ces deux dernières, Lille (4e, 66 points), Rennes (5e, 65), Monaco (6e, 65) et Lyon (7e, 62) sont concernés, même s'il faudrait un exploit pour que les Gones devancent Rennes (3 points et 9 buts de différence au goal average en faveur des Bretons). Mais L'Equipe révèle ce vendredi que Lyon serait bien inspiré de tout faire pour terminer à la 6e place.