OL : la compo de Bosz avec Cherki dans le onze !

Rayan Cherki et d'autres jeunes de l'académie auront leur chance en amical avec l'OL. Après la double confrontation face au Dynamo Kiev, Peter Bosz a choisi d'aligner un 3-4-3 mêlant jeunesse et expérience à toutes les lignes.Cherki accompagnera Moussa Dembele sur le front de l'attaque avec Barcola.

Au milieu de terrain, ce sont le très prometteur El Arouch et Bounass qui ont été choisis avec Dubois et Lomami en pistons. La charnière défensive sera composée de Jérome Boateng, Damien Da Silva et Sinaly Diomandé. Riou fera ses débuts dans la cage Lyonnaise.