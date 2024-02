OL : avant Montpellier, Sage annonce une incertitude et complimente ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

O'Brien incertain pour la Mosson

"Henrique Silva n’est pas en état de jouer. Johann Lepenant est dans son processus de retour. Jake O’Brien a quitté la séance. Il sera du déplacement mais on souhaite le préserver (gêne tendineuse)."

L'OL commence à ressembler à ce qu'il veut

"Si on gagne trois matches en une semaine, cela donnera un coup de boost à notre saison. On commence à ressembler à l’équipe de l'OL que l’on attend, avec un jeu plus tourné vers la guitare électrique que vers le violoncelle."

"Communier avec tout le stade est toujours du bon carburant"

Il ne veut pas perdre deux fois contre la même équipe

"C'est une équipe qui attaque rapidement et qui tire beaucoup au but avec de l'efficacité. On doit redorer notre blason par rapport à l'aller (défaite 1-4). On ne doit pas se faire battre deux fois par le même adversaire. Le match est aussi important pour eux que pour nous."

Jouer à domicile a reboosté l'équipe

"On est contents de jouer à domicile par rapport à ce qu'on a vu face à Lille. On a fait un bon match. Communier avec tout le stade est toujours du bon carburant pour les matches qui suivent."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life