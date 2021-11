OL : la petite manoeuvre de Juninho pour ferrer Bosz après l’échec Galtier

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

La déception n’aura pas duré très longtemps à l’OL. Après avoir échoué à attirer Christophe Galtie dans ses filets pour remplacer Rudi Garcia sur le banc des Gones à l’intersaison, Jean-Michel Aulas a mis le grappin sur Peter Bosz.

C’est en réalité Juninho qui a fait tout le travail en amont, persuadé que le technicien néerlandais serait le coach idoine pour retaper l’équipe rhodanienne. Si les résultats ne lui donnent pas encore tout à fait raison, la philosophie et la méthode employées par Bosz sont appréciées par un effectif que le directeur sportif brésilien lui avait passée au peigne fin en amont.

« Tout se passe très bien avec Juninho, même si je ne le connais que depuis quatre mois. Je ne peux pas vous donner de détails, mais en arrivant, il m'a fait une revue minutieuse de l'effectif. Je lui faisais confiance, mais je voulais quand même voir par moi-même. Tout ce qu'il m'a dit s'est vérifié, a-t-il déclaré dans So Foot. On discute tous les jours et on sent tout de suite qu'il a été un grand joueur. Il connaît vraiment bien le football et sait ce dont on a besoin. Emerson, Shaqiri et Boateng sont arrivés, et c'était un recrutement bien ciblé. Il connaît exactement les qualités des joueurs de notre équipe ou des adversaires. »

