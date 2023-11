OL : la réponse cash de Cherki à Grosso après la victoire à Rennes

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Fabio Grosso en a ras le bol des remarques sur Rayan Cherki. Après la victoire à Rennes dimanche (1-0-), l’entraîneur de l’OL l’a assez clairement fait savoir. « Ça fera du bien si on commence à parler de l’équipe. SI on parle tout le temps de qui joue ou pas, de qui rentre ou pas… Ce n’est pas la chose la plus importante pour nous. Le plus important, c’est que l’OL sorte de cette situation avec ce groupe, a-t-il tonné en conférence de presse. C’est important de comprendre que sur le terrain, on joue en équipe. Un joueur tout seul gagne difficilement. On parle tout le temps de lui. On sait que c’est un joueur de talent. J’en ai vu beaucoup avec du talent, mais je peux vous garantir que même sans talent, on peut faire une bonne carrière. C’est important d’avoir du talent, mais ça doit être quelque chose en plus. La base c’est d’avoir un super état d’esprit et la solidarité avec ses coéquipiers. »

« Ensemble »

Discret, aussi bien sur le terrain que dans la sphère médiatique, Cherki ne s’est pas démonté. Après sa prestation décevante à Rennes, l’attaquant de l’OL a simplement publié un message sur son compte X avec la mention « Ensemble » entourée des couleurs de son club formateur. Qui dit mieux ?

