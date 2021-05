OL : la réponse cinglante d'Aulas à Garcia après son tacle à Juninho

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Comme à chaque fois que l'institution OL est attaquée, Jean-Michel Aulas ne tarde pas à répondre. Et il ne prend pas de pincettes. Ce soir, L'Equipe a dévoilé en exclusivité une interview accordée par Rudi Garcia suite à son départ de l'OL et qui sera publiée demain. L'entraîneur pointe du doigt le comportement de Juninho à son égard, reprochant au directeur sportif brésilien d'avoir pris ses distances quand il n'a pas aligné ses compatriotes.

"Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !"

Garcia a reproché à Juninho de s'être embrouillé avec de nombreuses personnes au sein de l'Olympique Lyonnais et s'est également demandé à voix haute si l'ancien meneur de jeu ne cherchait pas à lui prendre sa place. Une saillie qui lui a valu une flopée de tweets de la part de Jean-Michel Aulas…

"Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions. Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !"