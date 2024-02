OL : la réponse décapante de Sage à une comparaison avec Guardiola

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A Lyon, on aime bien comparer les entraîneurs de l'OL à Pep Guardiola. En 2020, Bruno Genesio avait eu droit à ce compliment, après que son équipe ait éliminé Manchester City de la Champions League. Ce dimanche, c'est Pierre Sage qui a été honoré de la sorte. Lors d'une séance de dédicaces avec des supporters à la fin de l'entraînement, le technicien a entendu l'un d'entre eux le comparer à Guardiola mais également à Xavi.

"Pep Guardiola de wish"

"Pep Guardiola de wish", a répondu Sage, toujours très humble. L'entraîneur des Gones aurait pourtant des raisons de verser dans l'autosatisfaction puisque son équipe reste sur cinq victoires toutes compétitions confondues et est remontée à la 10e place de Ligue 1 alors que la relégation semblait quasiment assurée à mi-parcours. Mais lui reste focalisé sur l'objectif du maintien avant de voir plus haut... et de se comparer à d'autres.

