OL : la réponse du club aux offres de rachat

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi matin, pas moins de six investisseurs américains et européens auraient déposé des offres auprès de la banque Raine afin de racheter les parts de Pathé et des Chinois d'IDG, qui détiennent respectivement 19% et 20% du capital d'OL Groupe.

L'OL réagit

Dans un communiqué, le club rhodanien a répondu à ces offres de rachat. "OL Groupe confirme avoir connaissance du fait que des investisseurs ont manifesté leur intérêt en vue d'une opération permettant le désengagement de Pathé et d'IDG Capital de son tour de table. Certains d'entre eux ont également manifesté leur intérêt pour participer au renforcement de la structure financière de la société. La Direction générale d'OL Groupe est mobilisée afin de permettre l'aboutissement de ce processus dans les meilleures conditions possibles pour la société et l'ensemble de ses actionnaires, y compris ses actionnaires minoritaires. Cependant, comme le souligne la dépêche Bloomberg de ce jour, reprise notamment par le site internet Boursier.com, il n'y a aucune certitude que les travaux en cours déboucheront sur une opération", peut-on lire sur ce communiqué.

Fabien Chorlet

Rédacteur