OL : Lacazette a un fan dans l'effectif lyonnais

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Depuis son retour à l'OL l'été dernier, et plus précisément depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones, Alexandre Lacazette a enchaîné les buts en Ligue 1, pour faire gagner de précieux points à son équipe. Auteur de 9 buts cette saison après 15 rencontres jouées, l'attaquant français a très vite assumé son statut et son rôle de capitaine de l'équipe rhodanienne.

« Quand il parle, on l'écoute »

En conférence de presse, avant le match de l'OL face à Brest (mercredi, 21 heures), c'est Maxence Caqueret qui a évoqué le prestige d'Alexandre Lacazette dans le vestiaire. « Il a ce rôle de leader, c’est notre capitaine. Quand il parle, on l'écoute », a expliqué le jeune milieu de terrain. « Il nous écoute aussi. Il y a une belle relation entre nous tous et entre les jeunes et les anciens. Ça va nous aider à aller de l’avant ». Avant ce match de reprise, l'OL est 8e de Ligue 1 avec 21 points, à cinq longueurs du 7e, le LOSC (26 points).