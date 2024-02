OL : Lacazette absent contre Strasbourg ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Vendredi soir, à Metz, Alexandre Lacazette s'est une fois de plus comporté en capitaine exemplaire. L'attaquant de 32 ans, pas avare d'efforts en pointe, a inscrit son 13e but de la saison toutes compétitions confondues, juste avant la mi-temps, d'un magnifique enchaînement contrôle-volée. Le point négatif, c'est qu'il est sorti sur blessure à la 89e, touché à la malléole.

Tolisso aussi était absent

Ce dimanche, Le Progrès annonce qu'il n'a pas pris part à la séance du jour, de même que Corentin Tolisso. Ce qui pourrait devenir problématique car la prochaine échéance de l'OL est prévue mardi, en quarts de finale de la Coupe de France contre Strasbourg. Et quatre jours plus tard, il y aura un choc face à un autre Racing, celui de Lens. Cette blessure du capitaine lyonnais tombe au plus mauvais moment...

