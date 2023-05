OL : Lacazette envoie un message à Mbappé, Aulas... et à la direction pour Umtiti !

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Sur sa saison avec l'OL

« Personnellement c’était un bon retour. Je suis content de ma saison personnellement. Collectivement j’aurais aimé être plus haut au classement. Essayons de finir le plus haut possible (…) J'étais conscient que revenir dans mon club formateur allait être un défi. Je vis bien mon rôle de capitaine. Il faut essayer de montrer l'exemple le mieux possible. Je pense que je m'en suis bien sorti pour une première saison (…) Je me sens bien avec le brassard. Ça le fait plaisir d’être reconnu et d’avoir l’appui du club et du vestiaire ».

Sur la course au titre de meilleur buteur

« Kylian sera dur à rattraper au classement des buteurs. Il reste deux matches. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer mais je suis conscient que ce sera dur de le chercher ».