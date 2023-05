OL : Lacazette fait son mea culpa après Clermont

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

On jouait les arrêts de jeu de Clermont-Lyon quand l'OL a obtenu un pénalty tombé du ciel. Un défenseur auvergnat avait dégagé dans le bras d'un partenaire qui lui tournait le dos. L'arbitre siffla la sentence suprême. Comme une semaine plus tôt contre Montpellier (5-4), Alexandre Lacazette avait la possibilité d'offrir un résultat inespéré à son équipe. Mais contrairement à la semaine passée, le capitaine des Gones a manqué son pénalty. Et Lyon a ainsi quasiment dit adieu à l'Europe...

"J'étais moins bien aujourd'hui"

Au micro de RMC, Alexandre Lacazette a fait son mea culpa après la rencontre : "On avait réussi à ouvrir le score, rapidement on se fait rattraper. On sait que les cinq minutes après avoir marqué, c'est là où on manque d'attention, la preuve aujourd'hui. Après, Clermont a été solide et a su faire preuve d'efficacité. On a manqué de précision et de rythme. Après, ce n’était pas facile avec le terrain bien sec, mais c'était pour les deux équipes donc on aurait dû s'adapter et faire mieux. Moi qui loupe le penalty à la fin, c'est chiant, je m'en veux pour l'équipe, pour les supporters. J'étais moins bien aujourd'hui, à tous les niveaux, ça s'est vu sur le penalty où je l'ai complètement raté. On va retravailler cette semaine et j'espère que si j'en ai un la semaine prochaine, si j’en ai un, je le mettrai au fond".

