OL : Lacazette règle son compte à Grosso et encense Sage

OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Ce dimanche soir, Alexandre Lacazette devrait tenir sa place à la pointe de l'attaque de l'OL, qui accueille le RC Lens. Le capitaine des Gones est trop important, que ce soit dans le leadership, le jeu ou la réalisation, lui qui a inscrit 9 des 14 buts lyonnais lors des 9 dernières journées. Interrogé par Prime Video avant ce choc, l'ancien Gunner est revenu sur sa relation tendue avec Fabio Grosso, qui a succédé à Laurent Blanc le 18 septembre et est reparti dès le 30 novembre, ainsi que le très bon travail de son successeur, Pierre Sage.

"Il fallait un coach plus proche des joueurs"

"Il fallait un coach plus proche des joueurs, qui connait le club et qui comprend un peu comment fonctionne l’équipe, qui sait que tout ne va pas être parfait et qu’il faudra s’adapter à notre situation. Pierre Sage a su le faire depuis qu’il est là. J’ai eu envie de croire au projet avec Fabio Grosso, mais je pense que c’est un coach qu’il aurait fallu avoir dès le début de la saison et de la préparation. Après, derrière, il y a des raisons qui font qu’il me met sur le banc qui ne me plaisent pas trop. Ça reste entre lui et moi, mais ce n’est pas facile d’aller sur le banc, surtout quand ton équipe de cœur est en bas du classement."

