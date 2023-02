OL : Lacazette voit du mieux et fait une demande forte aux supporters avant le LOSC

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Présent en conférence de presse, Alexandre Lacazette a demandé aux supporters d’être unis avant la réception du LOSC. « J'espère qu'on va retrouver une unité. Ils savent qu'on a besoin d'eux et nous on a envie de les rendre heureux. On tout donner pour se qualifier. On espère qu'ils viendront nombreux, a-t-il affirmé. On a envie de célébrer des victoires tous ensemble. »

Très heureux de compter « autant de matches et de pouvoir rattraper Bernard Lacombe (au nombre de buts) qui est une légende au club », le capitaine de l’OL a dans l’idée d’aller loin en Cpupe de France pour viser une coupe d’Europe en fin de saison.

« On sait que si on gagne la Coupe de France, on sera en Coupe d'Europe. Mais il faut d'abord penser à gagner mercredi, y aller étape par étape, a-t-il analysé. On va tout donner sur le terrain pour cela. Je trouve que ça va mieux. Il y a eu des matchs où on n'a pas encaissé de but. On a eu la maîtrise sur certaines rencontres, sans parvenir à marquer. Contre Troyes, c'était bien. »