OL : Laurent Blanc a quand même taclé ses joueurs après Angers

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Le Président était de retour, hier à Angers, et l'OL s'est remis à gagner (3-1). Absent à Auxerre (1-2) à cause d'une pneumopathie, l'entraîneur lyonnais a dirigé ses troupes depuis le banc au stade Raymond-Kopa mais ce n'est pas parce qu'elles ont pris les trois points qu'il s'est montré satisfait. Loin de là, même. Pendant sa conférence d'après-match, il s'est même allé à tacler ses joueurs offensifs, accusés de mal contrôler les ballons !

"On veut développer un certain jeu, mais on se met en difficulté. En pleine construction, on rajoute des touches, on doit simplifier. Il nous a manqué beaucoup de choses, du mouvement, de la profondeur. Les joueurs réfugient parfois derrière cette histoire de positionnement. Pour moi, un joueur offensif qui fait un bon contrôle peut se mettre dans le sens du jeu. Mais si, trois fois sur cinq, il ne le fait pas, il doit songer à changer de poste."