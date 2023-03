OL : Laurent Blanc attend une grande nouvelle contre le LOSC

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

L’OL fait du surplace et n’a pas décollé de sa 10e place après son match nul, hier, contre le FC Lorient (0-0). « Le point noir de la soirée, c’est la concrétisation, a analysé Laurent Blanc. On a des regrets, je pense qu’on pouvait gagner. Ça me désole qu’il n’y ait pas eu de but, même 2-2, ç’aurait été plus agréable… Et c’est vrai que dans un match comme ça, on pense tout de suite à Alex (Lacazette). »

Le meilleur buteur de l’OL, blessé à une cuisse contre le RC Lens (2-1) le 12 février, manque terriblement à l’OL, qui n’a battu que la lanterne rouge Angers (3-1) en L1 sans lui, alors qu’il a également affronté un autre relégable, Auxerre (1-2).

Selon L’Équipe du jour, Blanc espère peut-être le récupérer pour le match à Lille, vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (21h). Il s’agirait alors d’une sacrée bonne nouvelle dans la grisaille des Gones.