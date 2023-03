OL : Laurent Blanc donne des nouvelles des blessés, Daniel Riolo a du lourd sur Cherki

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L’OL est le premier club qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France après sa victoire aux forceps contre Grenoble, hier dans un Groupama Stadium congelé (2-1). Malgré quelques frayeurs en seconde période, Laurent Blanc tire un bilan plutôt positif de la rencontre et a donné des nouvelles des blessés.

« Sur la blessure de Jeffinho, Ce sont les ischios, comme Barcola. Et ce n'est pas sur sa célébration. Est-ce que je vais lui interdire ? Non, qu'il en fasse beaucoup des sauts périlleux. Cela voudra dire qu'il est efficace, a-t-il clarifié en conférence de presse. Tagliafico ? Il avait des problèmes gastriques. Cela fait plusieurs jours qu'il a ça. Lui ce n'est pas musculaire. El Arouch ? Il a fait une entrée encourageante. Les jeunes, on va les faire jouer. Je n'ai pas la réputation de lancer les jeunes mais j'en ai quand même lancé beaucoup au PSG et à Bordeaux. »

Daniel Riolo, lui, pense que Rayan Cherki a largement sa place de titulaire tant cette équipe de l’OL manque cruellement de talent dans la création. « C’est déjà un taulier, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Le contexte fait qu'il a de plus en plus de place dans une équipe de plus en plus moyenne. Un mec qui tripote un petit peu le ballon, ça devient directement un titulaire. »