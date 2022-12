OL : Laurent Blanc fracasse ses joueurs après Sochaux

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

L’OL est en pleine reconstruction ! Il y a quelques semaines, Laurent Blanc a pris les rênes de Lyon pour remplacer Peter Bosz. Cependant, l’ancien entraîneur des Bleus a du boulot pour tenter de ramener les Gones au sommet du football français. Actuellement 8e de Ligue 1, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne réalisent pas un bon début de saison.

Pendant la trêve, les Lyonnais ont réalisé plusieurs matchs amicaux. Ce samedi, ils n’ont pas réussi à venir à bout de Sochaux. Une prestation qui n’a pas apprécié Laurent Blanc. « J'ai des jeunes joueurs et ils se font souvent prendre dans le marquage et parfois ça peut être grave. On n'a pas été très bons, on va analyser ce match par secteur de jeu et ça va prendre un peu de temps », a d’abord expliqué l’ancien coach du PSG.

« Ce soir il n'y avait pas assez d'animation. Le groupe répond présent mais doit être plus performant. Il n'y a pas assez de concurrence dans ce groupe à mon sens, c'est à moi de la créer car c'est la concurrence qui vous fait avancer. Les joueurs doivent mieux faire dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'il n'y a pas assez de mouvement notamment dans le secteur offensif. », a lâché l’ancien international français (97 sélections). Avant d’affronter Brest le 28 décembre prochain pour le retour de la Ligue 1, l’OL aura un dernier test face au club italien de Monza.