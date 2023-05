OL : Laurent Blanc lève le voile sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

La fête fut majestueuse hier soir au Groupama Stadium. Pour fêter la dernière à domicile du président Jean-Michel Aulas, les Lyonnais ont fait les choses en grand, sur le terrain et en dehors.

Blanc conforté

À la fin de ce spectacle grandiose, Jean-Michel Aulas, très ému, a glissé quelques mots aux médias. Il a ainsi expliqué qu'il ambitionne la tête du football féminin, et a d'ores et déjà annoncé sa présence lors de la prochaine Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande, et en Australie.

Laurent Blanc a lui aussi eu la langue bien pendue ce soir, pourtant habituellement de bois face aux questions dérangeantes. L'entraîneur de l'OL a annoncé son envie de continuer à la tête de cette équipe qu'il dirige depuis maintenant octobre 2022, et a affirmé qu'on lui assurait en interne, de conserver son poste la saison prochaine. "Est-ce que je serai là l'an prochain? On m'a dit que je le serai. A vous lire je suis dubitatif, ça me fait rire quand je vois ça. Après vous me direz que vous avez peut-être raison, je n’en sais rien moi (…) J’ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je suis retourné sur un banc et notamment à Lyon car j’avais envie, j’aime le foot, j’aime entraîner et progresser. Je pense que l’ère qui s’est terminée a été un succès grandiose. Mais il y a eu beaucoup de travail derrière (…) Il faut déterminer les objectifs."