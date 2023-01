OL : Laurent Blanc pique ses joueurs malgré la qualification face à Chambéry

S'il retient la qualification, « l'objectif » de ce match face aux Savoyards au Groupama Stadium, Laurent Blanc n'a pas tout aimé du match des siens face aux pensionnaires de National 3 (5e division) :

« On peut être satisfaits de la première mi-temps où on a eu des occasions mais on aurait pu être plus efficaces. On a manqué de maîtrise en deuxième et on est conscients qu’on doit faire mieux (…) On concède trop à l’adversaire, c’est nous qui nous nous mettons en difficulté chaque fois. On gagne pas beaucoup de matchs donc on peut être satisfaits mais il faut être lucides on a encore beaucoup de travail ».