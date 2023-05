OL : Laurent Blanc pique ses joueurs sur l'Europe et reste évasif sur le Mercato

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présent en conférence de presse ce mercredi à deux jours du match de Monaco, Laurent Blanc a reconnu qu'il était encore « déçu et frustré » de la défaite à Clermont. Projeté sur la prochaine échéance, le Président prend l'ASM très au sérieux : « On a une blessure importante pour nous (Lovren) mais on est capable de faire un résultat sans lui. Monaco a un gros effectif. Ils étaient proche de la 2ème place à un moment et ils ont eu des accidents de parcours un peu comme toutes les équipes ».

« Qu'ils me donnent tort, j'en serai ravi »

Laurent Blanc a également profité de sa conférence de presse pour légèrement rétropédaler concernant la course à l'Europe et le fait que ce soit « râpé » pour son OL. Contredit par Castello Lukeba, qui y croit encore et l'a fait savoir avant lui face aux médias, le coach rhodanien pousse ses joueurs : « Un entraîneur doit avoir sa liberté de parole et j'ai donné mon avis. Si mes joueurs ne sont pas d'accord avec moi et qu'ils me donnent tort, j'en serai ravi ».

Blanc déplore l'absence de Lacazette aux trophées UNFP

Questionné sur les Trophées UNFP qui voient trois joueurs lyonnais nommés (Barcola, Cherki, Lopes), Laurent Blanc a un petit regret concernant le meilleur joueur de Ligue 1 : « J'aurais aimé qu'Alex soit dans les nominés ». Quant à l'avenir et au Mercato, il reconnaît être dans le flou : « On n’en a pas encore parlé avec John Textor mais il est au courant de tout. Il va le savoir, le foot français a de plus en plus de moyens, mais il est difficile de résister [aux] anglais sur le mercato. Il faudra anticiper, savoir où se placer, où on veut aller (...) J'ai des ambitions, il faudra voir nos ressources ».

Alexandre Corboz

Rédacteur