OL : Laurent Blanc se fâche, John Textor a pris une décision radicale !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL patine toujours autant et ce n’est pas la perspective du choc de vendredi contre le LOSC (21h) qui va pouvoir laisser envisager des lendemains heureux. Laurent Blanc en est était le premier conscient dès dimanche, après le piètre match nul des Gones contre le FC Lorient (0-0).

« Quand on dit que l’on a rééquilibré l’effectif, on l’a énormément rajeuni, a-t-il lâché au Progrès. Et quand on a des ambitions très élevées comme à Lyon, est-ce que l’on est en adéquation avec l’effectif ? À la fin de la saison, il y aura une réflexion à mener. » Cette petite pique à l’attention de sa direction n’a pas dû passer inaperçue mais John Textor, lui, a d’autres chats à fouetter à l’heure actuelle. Menacé de mort, notamment après le transfert de Jeffinho du côté de l’OL, l’homme d’affaires américain a décidé de désactiver son compte Twitter.

« C’est loin de la réalité. Je ne suis pas gêné de la pression émanant des supporters. D’ailleurs, je reçois des milliers de messages de soutien. Je suis conscient que Twitter ne représente souvent que de la négativité, a-t-il affirmé dans O Globo. La principale raison, c’est que Twitter ne fonctionne pas pour moi. Parce qu’il est très rare que mes quatre clubs gagnent le même jour, et ce n’est presque jamais une bonne idée de célébrer quelque chose sur Twitter, alors qu’une partie de mes followers se sent bien tandis que l’autre se sent mal. Donc, dernièrement, il m’a semblé plus logique de ne plus commenter. Cela faisait des mois que je pensais quitter Twitter… Ces dernières semaines, cette idée est revenue. »