OL : Laurent Blanc sur le dos de ses joueurs, c'est confirmé

L'objectif est clair pour Laurent Blanc : faire sortir l'OL du ventre mou de la L1 à compter de la fin décembre. Et obtenir une qualification européenne, et de préférence en Ligue des Champions. Ce ne sera pas simple, on le sait, tant les Lyonnais ont du retard en termes de points et dans le jeu.

Le nouvel entraîneur de l'OL a tout de même une idée en tête : faire progresser ses joueurs sur le plan athlétique. Et les entraînements ne manquent donc pas d'intensité si l'on en croit le milieu de terrain Johann Lepenant, qui en a dit plus sur son entraîneur dans les colonnes du Progrès.

"Cela change au niveau de l’intensité. On l’a vite senti. Dès qu’il est arrivé avec son staff, il l’a annoncé et ça a bien changé. C’est plus dur aux entraînements. Ils ne sont pas forcément plus longs, mais il est derrière nous constamment, et on en a besoin. On n’a jamais couru comme ça avant. On cavalait énormément pour améliorer le cardio, matin et après-midi, avec du fractionné, du travail d’appui, de l’explosivité sur du 5-5. Il y a des matins à Murcie, c’était compliqué de repartir (rires)."