OL : Laurent Blanc, un départ déjà programmé chez les Gones ?

Son bilan paraît contrasté, mais comme l’a souligné le président Jean-Michel Aulas, l’OL est premier ex-aequo de la phase retour. Ainsi, l’OL compte sur le Président pour l’année prochaine, dans un projet de continuité. Ce qui satisfait par ailleurs totalement l’entraîneur lyonnais.

Laurent Blanc serein

Questionné en conférence de presse ce mercredi sur son avenir, Laurent Blanc a livré son ressenti : « Je vous avoue que je n’y réfléchis pas trop et ça a toujours été le cas. Quand j’étais plus jeune, j’y pensais un peu plus. Mais à mon âge, je prends plaisir dans ce que je fais. Je suis content d’être ici à Lyon », a expliqué en toute transparence l’ancien entraîneur bordelais.