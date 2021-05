OL : Memphis Depay fait ses adieux, les supporters lui rendent hommage

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Une page se tourne à l'Olympique Lyonnais ! Après cinq années de bons et loyaux services, Memphis Depay va disputer ce dimanche lors de la rencontre entre l'OL et Nice, au Groupama Stadium, son dernier match sous les couleurs rhodaniennes. Une partie qui s'annonce chargée en émotions pour l'international néerlandais, mais également pour les supporters.

Pour l'occasion, les fans de l'Olympique Lyonnais se sont mobilisés et ont déployé une banderole en hommage à l'ancien joueur de Manchester United. "Merci Memphis", est ainsi inscrit au Virage Sud du Groupama Stadium (côté Lyon 1950). Un message simple mais rempli de sincérité pour un joueur qui a disputé sa meilleure saison sous les couleurs de l'OL lors de cet exercice 2020-2021.

"Je veux vous remercier de m’avoir encouragé"

Depay lors d'un match de l'OL

Memphis Depay a d'ailleurs tenu à adresser un dernier message synonyme d'adieu aux supporters lyonnais. "Je veux m’exprimer directement aux supporters. J’ai vraiment apprécié ce que vous m’avez apporté en tant que joueur. Quand je suis sur le terrain, vous m’avez donné un super pouvoir pour être décisif, pour marquer ou faire marquer. Le club a besoin de ce genre d’atmosphère dans le stade. Je suis sûr qu’à votre retour dans le stade, vous allez mettre le feu ! Les joueurs ont besoin de vous, j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer devant vous ! Un des moments que je n’oubliera jamais est contre Leipzig, lorsque l’on s’est qualifiés."

"C’était un moment magnifique. Même ce qui est arrivé après, cela nous a rapproché après coup. Je veux vous remercier de m’avoir encouragé, vous remercier pour votre soutien envers l’équipe. Je sais que je n’ai pas un caractère commun. Il y a eu beaucoup de questions sur mon caractère et mon profil de joueur, je le comprends. J’ai vraiment apprécié comment vous avez été avec moi, j’ai beaucoup de respect pour vous. Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur pour votre soutien et pour tout !", a ainsi lancé Depay dans une vidéo postée par le club sur Twitter.

Le capitaine @Memphis a tenu à vous adresser un message avant son dernier match face à Nice !

MERCI !



MERCI ! ❤💙#OLOGCN pic.twitter.com/s5ReYiqeXo — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2021