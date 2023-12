OL : le bon, la brute et le truand des Gones

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Le bon : Pierre Sage

Une bouille qui n’est pas sans rappeler Sébastien Loeb, une discrétion et une humilité qui rappellent parfois Marcelo Bielsa, des résultats qui laissent à penser qu’il peut être le Franck Haise lyonnais… « Stone Wise » est clairement le héros inattendu au cœur du psychodrame du début de saison lyonnais mais le directeur du centre de formation a finalement pris la place sur le banc avec ses certitudes et l’adhésion du très capricieux vestiaire rhodanien. Difficile de donner le bon rôle à quelqu’un d’autre aujourd’hui…

La brute : Jake O’Brien

Lui aussi n’était pas spécialement attendu. On voyait l’Irlandais comme une « excentricité » de John Textor - une recrue « Eagle » cheap pour faire oublier Castello Lukeba – et on n’attendait rien de l’ancien joueur de Crystal Palace. Sauf que Jake O’Brien a un mental de guerrier, sans doute hérité de sa jeunesse de boxeur, et que dès qu’il a eu sa chance, le natif de Cork l’a saisi pour s’imposer comme le taulier de la défense des Gones. Avec son 1m97, on l’imaginait pataud. On a eu l’un des joueurs les plus rapides de l’effectif. L’un des plus efficaces dans la surface adverse aussi (3 buts). Irish dynamite ?

Le truand : Rayan Cherki

Entre Jean-Michel Aulas et ses coups bas, John Textor et sa gestion folklorique, certains dirigeants éphémères, Laurent Blanc, Fabio « Scarface » Grosso ou encore les prestations frauduleuses de certains (Tolisso en tête), on aurait presque pu reformer un gang complet à faire pâlir les plus gros malfrats de l’Histoire. Si on a choisi Rayan Cherki, c’est d’abord parce que l’international Espoirs est aussi talentueux que clivant. Ensuite parce qu’il n’a pas apporté le dixième de ce qu’il peut donner à son club formateur sur le terrain. Enfin parce qu’on l’a vu savonner honteusement la planche à son entraîneur italien Fabio Grosso avec qui il ne s’entendait pas. Le casier et les « crimes » sont si nombreux, qu’on tient un vainqueur mérité.

