OL : le dernier souhait de Gusto avec les Gones !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Cet hiver, Chelsea a réalisé un mercato démentiel en lâchant environ 330 millions d’euros. Les Blues ont également fait une petite folie en Ligue 1 en recrutant le latéral droit de l’OL, Malo Gusto, pour 30 millions d’euros. Tout juste acheté, le Français de 19 ans a été prêté dans la foulée dans son club formateur pour finir la saison. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Malo Gusto, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rester à Lyon en prêt jusqu’à la fin de la saison.

« On n’est pas là où on doit être au niveau du championnat et je pense qu’on doit aussi regagner le cœur de certains supporters. Et ça me tenait à cœur de rester et de rendre ce que mon club formateur m’a donné. », a-t-il confié. Ces derniers temps, l’OL n’est pas au mieux. Largué en championnat, les hommes de Laurent Blanc sont cependant toujours en course en Coupe de France. Malo Gusto sait ce qu’il lui reste à faire pour faire oublier cette mauvaise saison supporteurs lyonnais…