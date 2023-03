OL : le FC Nantes, proie favorite de Laurent Blanc

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Après trois défaites (1-3 à Lens, 0-1 contre Rennes, 2-4 à Paris) et un nul (2-2 face à Nice), le FC Nantes espère se relancer ce soir. Mais le Groupama Stadium n'est pas vraiment l'endroit idéal pour ça. Surtout quand c'est Laurent Blanc qui dirige l'équipe adverse. Car le champion du monde 98 est un vrai chat noir pour les Canaris, qui n'ont jamais réussi à le vaincre.

Blanc a croisé la route du FCN à neuf reprises, avec les Girondins de Bordeaux (où il a officié de 2007 à 2010), le PSG (2013-16) et l'OL (depuis octobre). Et il a gagné huit fois, pour un match nul. Dans le détail, ça donne : 2-0 à Bordeaux et 2-1 à Nantes en 2008-09, 5-0 à Paris et 2-1 à Nantes en 2013-14, 2-1 à Paris et 2-0 à Nantes en 2014-15, 4-0 à Paris et 4-1 à Nantes en 2015-16 et enfin 0-0 à Nantes avec les Gones. Les supporters pessimistes de la Maison Jaune retiendront les 23 buts encaissés en 9 matches. Les optimistes que la seule fois où Blanc n'a pas gagné, c'était avec Lyon...