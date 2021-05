OL : le fossé continue de se creuser entre Aulas et Garcia

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'avenir de Rudi Garcia s'écrit-il toujours à l'OL ? En fin de contrat, on imagine de moins l'ancien coach du LOSC, de la Roma et de l'OM rempiler dans la Capitale des Gaules. Et ce ne sont pas les propos de Jean-Michel Aulas, sur Canal+, qui lèveront tous les doutes.

« Les quatre matches qui arrivent sont importants. On veut faire en sorte d'apporter des réponses sur la qualité de notre jeu. La qualification en Champions League est toujours possible... Mais cela ne veut pas dire non plus que Rudi Garcia sera là quoi qu'il en coûte ou quoi qu'il arrive. On aura un raisonnement... On imagine toutes les hypothèses et ce sera la meilleure qui sera choisie », a commenté le président de l'OL.

Garcia et Aulas pas d'accord sur une L1 à 18 équipes

Comme pour marquer encore un peu plus la distance qui se creuse entre JMA et Rudi Garcia, le coach a pris une position totalement contraire à son boss au moment d'évoquer une Ligue 1 qui passerait de 20 à 18 clubs. « Je suis solidaire de tous les coaches donc ça veut dire moins d'équipes, moins de coaches, moins de staffs chez les pros. Je ne sais pas ce qui va se décider pour la L1, la L2 et du National, j'ai entendu que ça pourrait se professionnaliser. D'un côté, évidemment je suis toujours en train de dire qu'il faut protéger les joueurs, faire moins de matches à un moment car ils sont cuits. (...) Il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Il faut trouver un équilibre, notamment avec les sélections nationales pour le calendrier. Moi je suis pour que la Ligue 1 reste à 20 ». Rappelons que Jean-Michel Aulas espère de son côté une Ligue 1 à 16 équipes à moyen terme...