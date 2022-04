OL : le grand ami d'Aulas lui met un tacle à hauteur du genou

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Demain à la Meinau, l'OL abattra l'une de ses dernières cartes dans la course à l'Europe. Neuvièmes à six longueurs de Nice, 5e et qui serait qualifié pour l'Europa League Conférence, les Gones doivent s'imposer. Sinon, ils devront reporter tous leurs espoirs européens sur un billet pour la Champions League obtenu grâce à une victoire finale en C3. Une contre-performance à Strasbourg alimenterait un peu plus le feu qui couve chez ses supporters et que Nicolas Puydebois a justifié sur le plateau de l'émission Tant qu'il y aura des Gones...

"On prend les gens pour des cons. Aujourd’hui, on ne peut pas leur mentir. Désormais, ils peuvent avoir l’anecdote ou voir sortir des choses. Si c’est une année de transition, il faut le dire, si on est en train de vendre le club, il faut le dire, il n’y a pas de honte à ça. Si l’aspect mercantile autour du stade est plus important que le sportif, il faut le dire, tout le monde est capable de l’entendre. Si on le sait et si on le dit, tout le monde sait où il met les pieds et son argent." Voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre l'ancien gardien et Jean-Michel Aulas, pas fan du tout de ses critiques récurrentes !

OL : "On prend les gens pour des cons", fulmine Nicolas Puydebois - Olympique et Lyonnais https://t.co/b4HKF1ojLb #OL #TeamOL #Gones — OL Actualités 🦁 (@olfans4) April 7, 2022

Pour résumer Ancien gardien de l'OL devenu un chroniqueur assez critique, Nicolas Puydebois a critiqué le flou artistique entourant le club actuellement. Ce qui devrait lui attirer les foudres d'un Jean-Michel Aulas qui ne l'apprécie guère...

Raphaël Nouet

Rédacteur