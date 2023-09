OL : le meilleur allié de John Textor offre un demi-milliard à Chelsea !

Si la société Ares et son dirigeant Mark Affolter ont bien aidé John Textor, lui prêtant 400 M€ dans son tour de table pour racheter l’OL en décembre dernier, le fond d’investissements alternatif ne compte pas s’arrêter là ou être exclusif au boss d’Eagle Football.

Bloomberg nous apprend en effet qu’Ares Management a aussi investi environ 500 M£ dans la société de Todd Boehly du côté de Chelsea. Une manne qui devrait permettre aux Blues de financer la rénovation de Stamford Bridge mais également de prendre des participations dans d’autres clubs comme cela a été fait du côté du RC Strasbourg.

Reste à savoir si ce mouvement d’Ares ne créera pas quelques conflits d’intérêts avec la structure multi-clubs du Eagle Football. Pour rappel, Mark Affolter siège au conseil d’administration d’Eagle dirigé par Textor et qu’à ce titre, le fait qu’il apparaisse du côté de Chelsea pourrait créer quelques soucis par rapport à Crystal Palace, le club dont le boss de l’OL détient 46% des parts.

Chelsea FC and Ares — a union made of £500 million of HoldCo PIK notes. ⚽️ w/ @silasfelixbrown @hellierd & @irenegperezhttps://t.co/hhZVVFnM3Z