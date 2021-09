OL : le meilleur milieu de L1 se trouve chez les Gones

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Du match de Lucas Paqueta hier face à Troyes (3-1), on a surtout retenu sa tentative de roulette aérienne qui n’a pas plus à un défenseur aubois et lui a valu un avertissement hallucinant de la part de l’arbitre. Mais ce serait oublier que non seulement le Brésilien a réalisé un gros match mais qu’en plus, il a de nouveau marqué, le troisième but des siens, qui lui permet de rejoindre Moussa Dembélé et Kylian Mbappé en tête du classement des canonniers (quatre réalisations). C’est bien simple, depuis le début de l’année 2021, aucun milieu de Ligue 1 n’est plus décisif que lui (12 buts et 6 passes décisives) !

Pour fêter ça, les supporters lyonnais ont chanté un hymne à sa gloire, ce qui lui plaît énormément : « Je travaille beaucoup et je me sens bien à Lyon, car le public, le club, les joueurs sont top, a-t-il déclaré à L’Equipe. Je donne le meilleur de moi-même. J’espérais faire de mon mieux quand je suis arrivé. Et entendre le public comme ça, ça me fait beaucoup de bien. Même à Flamengo, je n’ai jamais vécu ça. Ma famille et moi sommes très heureux. Je veux remercier le public pour son amour. Et surtout, je veux lui rendre sur le terrain… ».

