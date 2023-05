OL : le message de Jean-Michel Aulas avant sa dernière à domicile

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

Les supporters lyonnais préparent une grande fête ce soir pour célébrer Jean-Michel Aulas, qui aura été le président de l'OL pendant 36 ans. L'hommage sera à la hauteur de tout ce que le dirigeant a apporté à un club qu'il a repris en Ligue 2, à qui il a offert un palmarès inespéré et des structures dignes de meilleures écuries européennes. Très ému, le principal intéressé a publié un message sur Twitter pour se souvenir des belles choses :

"Ces 36 années défilent dans ma mémoire aujourd’hui"

"15 juin 1987 ➡️ 27 mai 2023, 36 ans d’histoire avec l'OL, avec son public, avec ses joueuses, ses joueurs et tout le staff pour qui seule l’excellence compte. 2 380 matchs (H et F) entre bonheurs, tristesses, joies et émotions. Ces 36 années défilent dans ma mémoire aujourd’hui." Les larmes vont couler ce soir du côté du Groupama Stadium !

Pour résumer Jean-Michel Aulas vivra ce soir contre Reims son dernier match au Groupama Stadium dans la peau du président de l'Olympique Lyonnais. Le dirigeant a publié un message sur Twitter pour se souvenir de ses 36 années à la tête des Gones.

