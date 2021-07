OL : le onze possible de Bosz pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'été est plutôt du côté de l'OL. Les Gones n'ont enrôlé que deux joueurs : le défenseur central français, Damien Da Silva, et le latéral gauche brésilien, Henrique. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Peter Bosz pour la saison 2021-2022.