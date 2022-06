OL : le Peter Bosz nouveau va arriver, la preuve

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Ils étaient peu nombreux à imaginer, sans doute, le maintien de Peter Bosz sur le banc de touche de l'OL. Un jeu en perdition, des résultats décevants, et, surtout, aucune Coupe d'Europe à jouer cette saison, Jean-Michel Aulas se devait, pensait-on, de licencier son technicien et de dénicher un nouveau nom. Il n'en a rien été et confiance a été accordée au Néerlandais.

Qui, de toute évidence, va désormais imposer ses vues. Et notamment à ses joueurs. On l'a appris récemment, la reprise du groupe professionnel est fixée au samedi 2 juillet, mais ce qui apparaît pour le moins étonnant, comme le relaie Foot01, c'est que tous les joueurs sont attendus ce jour-là. Y compris ceux qui ne sont toujours pas en vacances !

On pense ainsi aux Espoirs du club, Caqueret, Malo Gusto et Lukeba, ou encore l'attaquant Toko-Ekambi, qui vient tout juste de joueur un match pour la CAN avec son pays. Ces joueurs auront donc moins de jours de vacances que leurs partenaires. Et ça, Bosz s'en moque.

Pour résumer En dépit de résultats décevants la saison dernière, l'OL va repartir avec Peter Bosz sur son banc de touche. Une décision vite assumée par le président Jean-Michel Aulas qui espère bien une copie beaucoup plus propre lors du prochain exercice.

