OL : Bosz fait passer des messages forts mais ne s'étend pas sur le Mercato

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le point santé

« Lucas Paqueta n'est pas encore totalement prêt mais il a une semaine de plus d'entrainement, il est déjà beaucoup mieux. Maxwel s'est entrainé deux fois avec le groupe. Il faut voir avec le doc. Bruno Guimaraes me donne une option en plus au milieu. Jason va de mieux en mieux, il avait des douleurs à la poitrine. On parle de joueurs qui ne sont pas à 100% ».

Sur la défense déjà critiquée

« On a joué très haut contre Brest, la défense a bien joué, le but vient d'une perte de balle (...) Dans ma philosophie, la défense commence devant avec un pressing. Mon regard se porte au niveau collectif, il ne faut pas toujours critiquer la défense. Si on perd peu le ballon, ce n'est pas nécessaire de défendre, c'est un exemple (…) Les difficultés de Marcelo ? Les joueurs qui ne sont pas rapides sont souvent très intelligents, ils anticipent donc arrivent plus tôt. Marcelo a bien joué contre Brest, contre le Sporting il y avait beaucoup d'espaces autour de lui ».

Sur l'avenir de Denayer

« Jason est un joueur très important. Sa prolongation qui tarde ? Tant qu'il est là, je l'utilise. Quand il sera prêt, "fit", je l'utiliserai ».

Sur l'attaque

« Je veux jouer à l'extérieur comme à domicile. Avec un gros pressing. Moussa Dembélé a prouvé qu'il marque beaucoup de buts, il y a des autres joueurs qui peuvent marquer aussi : Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere, Lucas Paqueta et d'autres milieux qui doivent marquer plus. Islam Slimani a eu un impact dès son entrée ».

Sur les rumeurs d'arrivées (Azmoun, Shaqiri)

« Comme entraineur, je suis toujours intéressé par les bons joueurs. Il y a beaucoup de noms qui sortent. On a déjà des bons joueurs mais sur certaines positions, on en a besoin. Mais c'est Juninho qui décide, on a des contacts tous les jours, ça se passe très bien. En sortant, je vais boire un café avec Juni. On parle de notre effectif, on parle football ».

Retranscription : compte Twitter d'Inside Gones et de l'OL.