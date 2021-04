OL : le RC Lens, la course au titre, son avenir... Rudi Garcia affiche sa détermination

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le point santé

« Djamel Benlamri s'est blessé avec sa sélection. Houssem Aouar ne jouera pas contre Lens, c'est encore trop tôt pour lui. Sinon, la semaine des internationaux a été excellente. Islam Slimani a marqué. Memphis (Depay) et Jason (Denayer) n'avaient pas joué tout le match contre Paris en prévision de cette trêve où ils allaient être beaucoup sollicités. C'était bien d'anticiper ».

Sur l'importance du match de Lens

« On est déçus de ne pas avoir joué à 100% de nos moyens pendant une heure (...) On est plus motivés que jamais je pense. C'est très important de gagner à Lens, c'est primordial avec PSG-LOSC. Lens est une équipe joueuse, agressive, qui empêche l'adversaire de développer son jeu. Ils méritent cette 5ème place ».

Sur les leviers pour relancer la machine

« On doit continuer de marquer des buts, c'est notre marque de fabrique. Mais comme contre Rennes, on doit être solides, complets et rigoureux pendant tout le match. Changer des choses ? Oui, c'est une possibilité. La trêve a fait du bien, ceux qui sont partis auront besoin de récupérer, mais pas tout de suite. Il n'y a pas de statut. Il faut qu'on comprenne qu'on a quelque chose de très grand à jouer cette saison (…) Je serai très attentif au fait que chacun donne le meilleur de soi-même. Si un joueur est fatigué, il a tout intérêt à lever la main pour faire rentrer un autre joueur plus frais ».

Sur la nécessité de ne pas se disperser

« On a deux mois où il faut être concentrés OL, manger, dormir OL. On doit être à fond pour décrocher les meilleurs résultats jusqu'à la fin de saison (…) Il faut mettre tous les atouts de notre côté. Il faut être très prudents pour préserver notre bulle au maximum. Des joueurs en moins (ou pas), ça peut jouer également (...) Il y a des affinités comme dans tous les groupes mais il n'y a pas de clan. La bonne entente du groupe ? Ça peut être un atout aussi, il faut que ça soit une force supplémentaire pour bien finir la saison ».

Marcelo souhaite la prolongation de Denayer Présent en conférence de presse, 48 heures après sa prolongation, Marcelo a évoqué le cas de son partenaire de défense Jason Denayer (25 ans), suivi par de nombreux clubs et pour qui des négociations sont actuellement menées autour d'une prolongation au delà de juin 2022 : « J'espère que Jason va aussi prolonger. C'est un joueur de qualité. Il est très fort dans le vestiaire même s'il ne parle pas trop, son attitude est toujours positive. Je suis sûr qu'il est content de jouer pour l'OL ».

Sur la prolongation de Marcelo

« Marcelo est un pilier de cette équipe. Ça fait bien longtemps que j'ai demandé de pouvoir m'appuyer sur lui à l'avenir. Sa prolongation est une très bonne nouvelle ».

Sur le souhait de prolonger Jason Denayer

« Jason est un joueur important du groupe même si je n'oublie pas qu'on veut développer Sinaly, que Joachim est toujours sous contrat et Djamel est là également ».

Sur ses échanges avec le président et son cas personnel

« On discute beaucoup avec le président, il parle aux joueurs quand il veut. Quand il parle, c'est toujours utile, il est précis, concis. On ne parle pas de mon avenir. On est d'une grande sérénité par rapport à ça ».

Retranscription : compte Twitter InsideGones.